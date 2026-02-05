Er ist laut, riecht streng und hat so manche Haarsträhne gefordert – doch der AKA Carina aus Zwickau ist mehr als nur ein Föhn. Er ist ein Stück Kindheit, ein Relikt aus der DDR-Zeit. Wobei er heute noch hilft.

DDR-Föhn mit Kultstatus aus Zwickau : AKA Carina - mehr als heiße Luft

Damals in den 80er Jahren hat der AKA Carina Haare getrocknet - heute kommt er beim Töpfern zum Einsatz.

Wahlitz. - Stecker in die Steckdose, den Schalter nach oben geschoben und schon pustet er verlässlich warme Luft. Gut, er ist ein bisschen lauter als seine westdeutschen Kollegen und es riecht nach wenigen Sekunden auch ein wenig streng - aber ansonsten erledigt der AKA Carina verlässlich seine Arbeit - und das schon seit ungefähr 40 Jahren. Auch wenn er heute keine Haare mehr trocknet. Dazu später aber mehr.