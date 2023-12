Gerade erst installiert, muss das neue Pflaster in der Innenstadt von Burg ausgetauscht werden. Was der Produktionsfehler für den Zeitplan der Grünstraße bedeutet.

Defektes Pflaster in der Innenstadt von Burg: Warum die Steine nach Produktionsfehler liegen bleiben

Blick auf die Pflastersteine in der Grünstraße, die grundhaft saniert wird. Vermutlich wegen eines Produktionsfehlers ist ein Austausch nötig.

Burg - Der Umstand, dass das gerade erst installierte Pflaster der Grünstraße in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) wieder ausgetauscht werden muss, sorgt für Wirbel. Was der Grund dafür ist, wer für den Schaden aufkommt und was das für den Zeitplan der Sanierung der Straße bedeutet.