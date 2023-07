Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Mit gewaltiger Kraft wurden in den vergangenen Monaten die tonnenschweren Stahlteile zwischen Schartau und Blumenthal in die Erde gerammt – in Vorbereitung eines möglichen Polderdeiches, der eine ganze Region weit um Burg herum schützen soll. Jetzt ist der entscheidende Deichabschnitt auf einer Länge von 1,1 Kilometern fertiggestellt worden – für vier Millionen Euro. Die Hochwasserschutzanlage wurde nicht nur saniert, sondern auch um 1,40 Meter erhöht und ein so genannter Freibord – eine Art Sicherheitszuschlag für ein mögliches Hochwasser – von mindestens einem Meter erreicht.