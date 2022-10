Den Friedhof in Körbelitz neu erleben

In Gedenken an die Toten lädt die Gemeinde Möser im November ein zu Kranzniederlegung, Friedhofsführung und Konzert.

Der Toten wird am Volkstrauertag und am Totensonntag gedacht.

Möser - Der November ist der Monat des Gedenkens an die Toten. Der Volkstrauertag am 13. November und der Totensonntag am 20. November zählen zu den so genannten stillen Tagen in Deutschland.