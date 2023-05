Bernburg/ Biederitz - Zwei in Lockstofffallen gefangene Asiatische Laubholzbockkäfer und fünf Bäume, an denen im vergangenen Jahr seine Larven oder Eier festgestellt wurden, haben zur Konsequenz, dass die Quarantänezone bis in den September 2026 verlängert werden musste. Darauf machte die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) in Bernburg-Strenzfeld aufmerksam. Die Quarantänezone erstreckt sich vor allem auf die Landeshauptstadt Magdeburg, streift den Landkreis Börde und betrifft im Jerichower Land die Einheitsgemeinden Biederitz und Möser an ihren Rändern.

