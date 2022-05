Der bundesweite Tag des Vorlesens wird auch im Jerichower Land begangen

Lesen und Vorlesen begeistern Kinder seit jeher. Um Bücher und Geschichten zu feiern, findet einmal im Jahr der Vorlesetag statt. Auch im Jerichower Land gibt es Angebote, bei denen Kinder gemeinsam in faszinierende Geschichten eintauchen können.

Burg - Mit Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer auf ein Abenteuer gehen oder mit Harry Potter die magische Welt erkunden: Beim Lesen ist dies möglich. Und natürlich auch beim Vorlesen. Um diese Tätigkeit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, findet jährlich der Vorlesetag statt. Auch im Jerichower Land wird der Vorlesetag begangen. Beispielsweise in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek oder auch im Burger Soziokulturellen Zentrum (SoKuZ). Auch der Leseclub des Mehrgenerationenhauses Burg beteiligt sich an der bundesweiten Aktion.