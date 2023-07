Die kommunale Arbeitsgemeinschaft Rad.SH berät zahlreiche Kommunen und Landkreise in Schleswig-Holstein, wie sich der Fuß- und Radverkehr fördern lässt. Dazu gehört auch eine Aktion, die Autofahrer an den Sicherheitsabstand beim Überholen von Radfahrern erinnert. Ein Vorbild für Biederitz?

Biederitz/Flensburg - Radfahrer in Biederitz brauchen starke Nerven – und Glück. Ob auf der Bahnhofstraße, Harnackstraße oder in der Herrenkrugstraße, Autofahrer drängeln sich trotz Kurven oder Tempo 30 häufig an ihnen vorbei. Dabei begnügt sich die Straßenverkehrsordnung schon seit ihrer Novellierung vor drei Jahren nicht mehr mit einem „ausreichenden Sicherheitsabstand“, sondern verlangt beim Überholen eines Radfahrers (Fußgängers etc.) einen seitlichen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter innerorts. Außerorts sind es zwei Meter.

Dass es den Konflikt auf den Straßen gibt, ist der Polizei bekannt. Die Biederitzer Regionalbereichsbeamten haben dort regelmäßig ein Auge drauf, sagte Jens Sturm, Pressesprecher des Polizeireviers Jerichower Land. Wegen der zahlreichen Baustellen sei die Situation aktuell besonders angespannt.

Weil der Sicherheitsabstand in Biederitz von überholenden Autofahrern allzu oft ignoriert wird, regte Burkhard Wrede-Pummerer (Bündnis 90/Die Grünen) auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates einen Blick nach Flensburg an, wo es eine entsprechende Beschilderung gebe.

Schilder und Transparente erzielen ihre Wirkung

An dieser Stelle wurden zwar von Ratskollegen Bedenken geäußert, ob noch mehr Verkehrsschilder aufgestellt werden sollten, zumal für etwas, was ohnehin in der Straßenverkehrsordnung geregelt sei, aber dennoch sagte Bürgermeister Kay Gericke (SPD) zu, in Flensburg nachzufragen, wie dort mit der Pro-blematik umgegangen werde.

Die Stadt Flensburg ist wie mehr als 180 andere Städte und Gemeinden Mitglied bei Rad.SH, der kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein. Über Rad.SH hat die Stadt Transparente und Schilder bezogen, die Autofahrer an die 1,50 Meter Sicherheitsabstand erinnern. „Jede gute Beziehung braucht einen gesunden Abstand. Danke, dass du 1,50 Meter Abstand hältst.“

Gerwisch: Radler auf der falschen Straßenseite

„Die Rückmeldung von den Radfahrern ist positiv“, sagte Clemens Teschendorf, Pressesprecher der Stadt Flensburg. Autofahrer achteten beim Überholen stärker darauf, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Das Schild – ein Hinweisschild, kein offizielles Verkehrsschild nach Straßenverkehrsordnung – wurde überall dort angebracht, wo es sinnvoll erschien. Ein Schilderwald sei dadurch nicht entstanden. „Wir fahren damit sehr gut.“

Keine Lösung fürs Radeln am Fuchsberg

Biederitz ist mit seinen Radler-Sorgen in der Einheitsgemeinde nicht allein. In Gerwisch machten sich die Radfahrer gegenseitig das Leben schwer, lautete ein Kritikpunkt, der während der Bürgermeister-Fragerunde der Ortsgruppe der Volkssolidarität von Horst Herrmann geäußert wurde. Er sprach die Radler an, die die Radwege entlang des Breiten Weges oder in der Bahnhof- und August-Bebel-Straße in entgegengesetzter Richtung befahren. Sein Kritikpunkt rief sogleich Gegenargumente hervor: Radfahrern, die die Ampel oder eine Querungshilfe nutzen möchten, um die vielbefahrene Bundesstraße sicher zu überqueren, bleibe gar nichts anderes übrig, als streckenweise die falsche Seite zu nutzen.

Frust schob darüber hinaus der Ortschaftsrat Heyrothsberge wegen der Mitteilung aus der Gemeindeverwaltung, dass in der Straße am Fuchsberg der Gehweg nicht breit genug sei, um ihn als kombinierten Geh- und Radweg auszuweisen. Zugleich sei aber auch in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass die Fahrbahn – Kopfsteinpflaster – saniert werden könne. „Wo sollen denn da die Radfahrer fahren?“