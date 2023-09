Was ändert sich in der Jugendarbeit durch die geplante Entkriminalisierung von Cannabis? Die Volksstimme sprach mit den Mitarbeitern des Jugendhauses „Thomas Morus“.

Genthin - Im Genthiner Jugendhaus „Thomas Morus“ sorgt die geplante Entkriminalisierung von Cannabis kaum für Aufregung. „Die Gefahr einer Sucht besteht immer“, sagt Streetworkerin Doreen Giese, das sei beim Alkohol genauso. Sie geht zwar davon aus, dass der Konsum steigen wird, aber genau voraussagen könne man das nicht, da Studien aus anderen Ländern nur bedingt auf Deutschland übertragbar seien.

Grundsätzlich müsse man Suchtprobleme aber stets individuell betrachten. „Es hilft nichts, das Problem Droge zu entfernen, wenn die zugrundeliegenden Probleme nicht entfernt werden“, so Giese. An Lösungen könne man nur gemeinsam im Gespräch arbeiten.

Für Sebastian Kroll, Erzieher und Leiter des Jugendhauses, steht ganz klar der Jugendschutz an erster Stelle: „Da müssen klare Regeln festgelegt werden“, denn eine Abgabe an Minderjährige komme nicht in Frage. Die Einrichtung toleriert ohnehin Alkohol und Drogen nicht auf dem Gelände, so regelt es die Hausordnung. Bei Verstößen droht ein Hausverbot. Nur Rauchen ist für die Über-18-Jährigen in einer eigenen Raucherecke erlaubt.

Einig sind sich beide, dass mehr in Prävention investiert werden müsse: Mehr Aufklärungsarbeit auch an den Schulen, mehr Beratungsstellen und Förderung von Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Ebenso sei eine Stärkung der Familien erforderlich, um auch finanziell benachteiligten Familien die Teilhabe an Bildung, Kultur und Sport zu ermöglichen. Denn durch die stetig steigenden Preise bleibe immer weniger Geld für Kinder und Jugendliche übrig, erklärt Giese. „Wir müssen in diesem Bereich zukunftsorientiert denken, um eine gesamtgesellschaftliche Lösung zu finden.“