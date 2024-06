Vorbereitungen in Kreisstadt abgeschlossen Der Sonntag in Burg: Was bei der Europa- und Kommunalwahl zu beachten ist

Hunderte Kandidaten und viele Stimmzettel: Am Sonntag, 9. Juni, wird über die Besetzung zahlreicher Gremien in Burg und den Dörfern abgestimmt. Warum der Urnengang so wichtig ist.