Der Winter naht: Ist die Autobahnmeisterei Theeßen gut vorbereitet?

Theeßen - Noch fällt buntes Herbstlaub auf die Straßen, aber schon in einigen Wochen könnte dies durch Schneeflocken ersetzt werden. Damit dann die Autofahrer nicht ins Rutschen geraten, bereiten sich die Autobahnmeistereien derzeit auf die arbeitsreichen Wintermonate vor. So auch die Autobahnmeisterei Theeßen.

1300 Tonnen Salz sind eingelagert

„Wir sind wie immer gut vorbereitet, wir stehen bereit“, fasst Henry Lendel, Leiter der Autobahnmeisterei Theeßen, die Situation zusammen. Er und sein Team haben bereits viele Einsätze bei Eis und Schnee absolviert und wissen, was auf sie zukommen kann, wenn der Winter naht. „Wir haben derzeit etwa 1300 Tonnen Salz bei uns eingelagert“, erklärt er. Damit hat die Autobahnmeisterei einen mittelgroßen Vorrat an Streugut. Die Kapazitäten der Lager und der zusätzlichen Silos haben, je nach Standort, ein Volumen von 100 bis 3.500 Tonnen und werden permanent nachgefüllt, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Ost.

Damit die Autofahrer nicht ins rutschen geraten, sind auf den Autobahnen Räumfahrzeuge unterwegs. Foto: Autobahn GmbH

Anfang Februar diesen Jahres hatten viele Autofahrer in Sachsen-Anhalt unter einem extremen Wintereinbruch zu leiden. Eis und hohe Schneeverwehungen hatten teilweise den Verkehr völlig lahmgelegt. Aus der Ruhe bringen kann aber auch ein solcher ungewöhnlich starker Schneefall den Leiter der Autobahnmeisterei Theeßen nicht: „Solange die Technik mitspielt und genug Leute aus unserem Team vor Ort sind und wir genug Salz zur Verfügung haben, sollten unsere Einsätze wieder problemlos funktionieren.“

Mithilfe der Autofahrer ist gefragt

Ein Faktor sei in der Planung aber immer etwas unsicher: „Wie gut die Verkehrssituation bei eisigem Wetter ist, kommt auch immer ein bisschen auf diejenigen an, die die Autobahn nutzen.“ Dies kann auch Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, bestätigen. Die Taumittel würden ihre abtauende und trocknende Wirkung am besten entfalten, wenn der nachfolgende Verkehr konstant darüber rollt. Die beste Unterstützung für die Autobahnmeistereien sind umsichtige Fahrer, die ihre Geschwindigkeit anpassen und nicht versuchen, die Räumfahrzeuge zu überholen, teil er mit.

In der Autobahnmeisterei Theeßen lagern derzeit rund 1300 Tonnen Streusalz. Foto: Autobahn GmbH

Wichtig sei aber auch, dass die Autos winterfest sind, betont Henry Lendel. „Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge rechtzeitig auf Winterbetrieb umrüsten. Das allerwichtigste sind hierbei die Winterreifen. Oft sehen wir beim ersten Wintereinbruch Unfälle mit Verkehrsteilnehmern, die davon überrascht wurden und noch ihre Sommerreifen aufgezogen haben.“

Vorsicht bei niedrigen Temperaturen

Oftmals würden Verkehrsteilnehmer bei den ersten Wintereinbrüchen die Situation noch nicht richtig einschätzen und zu unvorsichtig fahren. „Wer dann bei einem kleineren Vorfall mit einem blauen Auge davongekommen ist, verhält sich künftig aber meist deutlich vorsichtiger und passt seine Fahrweise den Wetterbedingungen an.“

Damit die A2 im Jerichower Land bei Glätte sicher ist, sind die Autobahnmeistereien Börde und Theeßen im Einsatz. Foto: Autobahn GmbH

Für Henry Lendel und sein Team beginnt ab dem 1. November die arbeitsreiche Zeit des Jahres, denn ab diesem Datum gehen die Mitarbeiter des Betriebsdienstes in den Schichtbetrieb über, um im Bedarfsfall rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche auf Glätte und Schneefall reagieren zu können, erläutert Tino Möhring. Insgesamt stehen in den 18 Autobahnmeistereien der Niederlassung Ost über 180 Fahrzeuge für den Winterdienst auf den Autobahnen, Anschlussstellen, Autobahndreiecken und Autobahnkreuzen sowie Parkplätzen und Raststätten zur Verfügung.