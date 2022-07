Detershagener Dorfkirche bietet geschützten Vögeln sichere Brutstätten

Kirchen sind seit eh und je Brutstätten für verschiedenste Vogelarten. Darunter auch solche, deren Bestand immer mehr schrumpft. Deshalb sorgt jetzt ein ehrenamtliches Naturschutzprojekt in Detershagen für Furore.

Ein Nistkasten für Schleiereulen ist nicht nur relativ groß, sondern auch schwer. Silvia Silberborth und Edwin Richter zeigen eine von zwei tierische Heimstätten samt Rahmengestell, die am Wochenende in der Detershagener Dorfkirche angebracht wurden.

Detershagen/Burg - Die um 1300 erbaute Dorfkirche in Detershagen hat im Laufe der Jahrhunderte schon viele Vogelarten beherbergt und ein sicheres Zuhause gebeben. Ob Turmfalke, Fledermäuse oder Dohlen. Und weil solche Gebäude wie geschaffen dafür sind, wird jetzt einem nachtaktiven und nützlichen Jäger komfortablen Unterschlupf gewährt. So werden sich viele ehrenamtliche Naturfreunde um Silvia Silberborth in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder die Frage stellen, ob die Schleiereule – Vogel des Jahres 1977 – den Kirchturm für sich entdeckt hat. Die Chancen stehen mehr als gut. Zum einen, weil eine Idee mit vereinter Hilfe professionell und schnell umgesetzt werden konnte, zum anderen, weil die Burger Ortschaft mit ihren Wiesen, Feldern, der Beeke und dem Dorfteich auch Nahrungsmöglichkeiten für die wendigen Segler bietet.