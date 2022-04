Deutsche Meisterschaften der Husky-Gespanne stehen in Burg an

Huskys sind nicht nur schöne Tiere, sondern auch regelrechte Sportskanonen. Dies werden sie bei der Deutschen Meisterschaft der reinrassigen Husky-Gespanne Ende Oktober in Burg unter Beweis stellen. Uwe Fritz und Wolfgang Koch stellen das Event vor.

Husky-Gespanne werden am letzten Oktober-Wochenende in Burg zeigen, wie schnell sie die Rennstrecke bei den Deutschen Meisterschaften laufen können.

Burg - „Wissen Sie, wie viel Zugkraft ein Gespann mit acht Huskys hat?“ fragt Uwe Fritz, Vorsitzender des Sachsen-Anhalter Schlittenhundesportclub. Die Antwort folgt direkt. „Bis zu zwei Tonnen, so viel wie ein Auto.“ Damit unterstreicht er, mit welcher Kraft die Hunde in die Rennen starten, die am Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. Oktober, stattfinden werden.