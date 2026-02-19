weather wolkig
  4. Wie Eltern und Schüler reagieren: Deutschland diskutiert über ein Handyverbot: An Schulen in Burg, Gommern und Genthin gibt es das schon

Soll die Handynutzung an Schulen in Deutschland eingeschränkt werden? Darüber diskutiert Deutschland und berät die Politik. Im Jerichower Land ist das Handyverbot bereits eingeführt. Welche Schulen das betrifft und wie die Reaktionen sind.

Von Marco Papritz 19.02.2026, 18:42
Schüler müssen am Roland-Gymnasium in Burg mit dem Betreten des Schulgeländes ihr Handy ausstellen. So sieht es die Hausordnung nun vor.
Burg/Genthin - Ein bundesweites Handyverbot an Schulen - so sieht es eine Initiative der CDU vor, die nicht unumstritten ist. In Burg, Genthin und Gommern ist die Handynutzung für Schüler bereits eingeschränkt.