Vor 25 Jahren ist die Erinnerungsstätte im Geburtshaus von Carl von Clausewitz eröffnet worden. Zur Jubiläumsfeier sind in der Schulstraße zwei besondere Ausstellungsstücke zu bewundern.

Erinnerungsstättenleiter Rolf-Reiner Zube (r.) und Rolf Gädke vom Clausewitz-Freundeskreis mit dem Gemälde, das als Leihgabe bis 20. Oktober in Burg bleibt. Clausewitz ist darauf der Vierte von links.

Burg. - Am 11. Oktober2000 hat die Carl-von-Clausewitz-Erinnerungsstätte in der Schulstraße erstmals ihre Pforten geöffnet. Das wird nun 25 Jahre später gefeiert. „Für die Jubiläumsveranstaltung wollen wir den Besuchern etwas Besonderes bieten, und ich glaube, das wird gelingen“, herrscht bei Erinnerungsstättenleiter Rolf-Reiner Zube große Vorfreude. Was gibt es zu sehen?