  4. Gesunde Ernährung im Jerichower Land: Die bessere Alternative fürs Kindergartenessen

„Iss dich fit!“ - so heißt das Projekt, mit dem Kindern gesunde Ernährung nahegebracht werden soll. Jetzt ist es offiziell vorgestellt worden, zu den Gästen gehörten Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) und Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

Von Thomas Pusch 30.10.2025, 11:35
Das Projekt „Iss dich fit!“ war schon zu Gast im Bismarck Gymnasium Genthin
Das Projekt „Iss dich fit!“ war schon zu Gast im Bismarck Gymnasium Genthin Foto: Mike Fleske

Genthin - Kinder im Jerichower Land haben Übergewicht. Sogar ein wenig mehr als der deutschlandweite Durchschnitt. Bewegung ist eine Möglichkeit, überflüssigen Pfunden an den Kragen zu gehen, gesunde Ernährung eine andere.