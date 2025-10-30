Gesunde Ernährung im Jerichower Land Die bessere Alternative fürs Kindergartenessen
„Iss dich fit!“ - so heißt das Projekt, mit dem Kindern gesunde Ernährung nahegebracht werden soll. Jetzt ist es offiziell vorgestellt worden, zu den Gästen gehörten Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) und Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).
Genthin - Kinder im Jerichower Land haben Übergewicht. Sogar ein wenig mehr als der deutschlandweite Durchschnitt. Bewegung ist eine Möglichkeit, überflüssigen Pfunden an den Kragen zu gehen, gesunde Ernährung eine andere.