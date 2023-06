Sieben knifflige Aufgaben in zwei Stunden lösen - ein Schüler aus Burg bei Magdeburg hat das bei der Mathematik-Olympiade am besten geschafft und ist nun Landesmeister.

Burg - Der Kopf rauscht, das Gehirn arbeitet. So oder so ähnlich stellt man sich eine Olympiade in Mathematik vor. Aber weit gefehlt - es geht entspannter, aber nicht weniger spannend zu. So wie nun in Halle. Dort krönte sich Frederik, ein Viertklässler aus Burg (Jerichower Land) zum Landesmeister von Sachsen-Anhalt. Wie er das geschafft hat und welche Aufgabe es zu lösen galt.