Im Altenpflegezentrum des Cornelius-Werks in Burg herrscht noch kein Mangel an Nachwuchskräften. Von links: Rafael Rotermund, Niklas Mettendorf, Rudaina Alkalisli, Celina Kissmann und René Winkens.

Burg/Genthin - Dass es vor allem im Pflegebereich an Fachkräften mangelt, ist bekannt. Im Jerichower Land werden bereits einige Anstrengungen unternommen, um den Nachwuchs zu fördern.

Ein ungewöhnliches Beispiel ist René Winkens: 20 Jahre lang arbeitete er in der Industrie, bis die Produktion ins Ausland verlegt wurde und er sich neu orientieren musste. Über ein Praktikum lernte er den Pflegeberuf kennen und stellte fest, dass ihm diese Tätigkeit liegt. Für ihn war es wichtig, eine wertschätzende, sinnstiftende Arbeit auszuüben: „Ich möchte am Ende des Tages mit einem erfüllten Gefühl nach Hause gehen.“ So entschied er sich für die Ausbildung zur Pflegefachkraft auf dem zweiten Bildungsweg.

Jeder der Absolventen hat einen anderen Grund Pfleger zu werden

Gerade hat er seine Ausbildung abgeschlossen und gehört zu den ersten Absolventen der neuen generalistischen Pflegeausbildung, mit der die Pflegeberufe zusammengeführt werden. Die dreijährige Ausbildung startete 2020 an den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg. Elf Absolventen haben den neuen Ausbildungsgang erfolgreich gemeistert – und ihre Wege in ihren neuen Beruf sind vielfältig. Für Lisa Marie Jordan stand beispielsweise früh fest, dass sie einen Pflegeberuf erlernen möchte. Sie hat bereits bei der Pflege ihrer Großeltern Erfahrung gesammelt und festgestellt, dass sie diese Tätigkeit zum Beruf machen möchte. Nach der Ausbildung zur Pflegehelferin beschloss sie, auch die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft zu machen. Die Ausbildung war zwar viel harte Arbeit, aber für sie steht fest, dass sie ihren Wunschberuf gefunden hat.

Für Lisa Marie Jordan stand früh fest, dass sie Pflegefachkraft werden wollte. Ihr Arbeitgeber „Stadtblick“ unterstützte sie dabei. Philipp Ling

Einen ganz anderen Weg hat Mohammad Alrahmoun hinter sich: 2015 kam er als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland und hat sich seither hier ein neues Leben aufgebaut. Für den Pflegeberuf hat er sich entschieden, weil er gerne anderen Menschen helfen möchte – so wie auch er selbst viel Hilfe erfahren hat, als er nach Deutschland kam. „Dafür bin ich sehr dankbar und möchte auch etwas Gutes an die Gesellschaft zurückgeben.“

Mohammad Alrahmoun kam 2015 als Flüchtling aus Syrien. Nach seinem erfolgreichen Abschluss wird er am Klinikum Magdeburg arbeiten. Philipp Ling

Um ihre berufliche Zukunft müssen sie sich nun erst einmal keine Sorgen machen, denn ihre erworbenen Qualifikationen sind angesichts des Fachkräftemangels in diesem Bereich sehr gefragt. Sie alle haben bereits eine Anstellung in Aussicht. Und auch die Bezahlung kann sich sehen lassen: Laut Tarifvertrag liegt das Einstiegsgehalt zwischen 2932 und 3257 Euro. Im Durchschnitt verdienen Pflege- fachkräfte in Sachsen-Anhalt 3397 Euro pro Monat.

Betriebe bemühen sich um Nachwuchskräfte

„Die Arbeitgeber reißen sich um die Fachkräfte“, berichtet Angela Smith, Bildungsgangleiterin Pflegeschule an den Beruflichen Schulen in Burg. „Das ist natürlich toll für unsere Absolventen.“ Auch gebe es Maßnahmen, um das Ausbildungsangebot attraktiver zu machen. So wurde die Aus- bildungsvergütung für die Pflegefachkräfte erhöht und auch für die einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer wird ab 1. August ein Ausbildungsgehalt gezahlt. Im Jerichower Land erhalten die Auszubildenden außerdem künftig das 49-Euro-Ticket – eine große Hilfe für diejenigen, die zu ihren Ausbildungsstätten pendeln müssen. Das trägt dazu bei, die Ausbildung auch im ländlichen Raum zu stärken und für potenzielle Bewerber attraktiver zu machen.

Auch von Seiten der Arbeitgeber wird einiges unternommen, um die neuen Fach- kräfte für sich zu gewinnen. Im Altenhilfezentrum des Cornelius-Werks Burg gibt es eine Praxisanleiterin, die zu 100 Prozent für die Auszubildenden da ist (und nicht wie früher noch reguläre Dienste ableisten muss). Mit derzeit vier Auszubildenden ist die Einrichtung gut versorgt, wie die Pflegedienstleiterin Andrea Kumpfert im Gespräch mit der Volksstimme verrät.

Sie begrüßt die Reformen im Pflegebereich, mit denen das Berufsbild aufgewertet wird. Allerdings, so ergänzt der Geschäftsführer im Bereich Altenpflege, Andreas Bethge, sei das Antragswesen sehr aufwendig und mit den neuen Regelungen der Finanzierung würden den Einrichtungen zusätzliche Kosten aufgebürdet. „Wir versuchen, diese Ressourcen zu stellen, um attraktiv für Auszubildende zu sein“, so Bethge. Kleinere Einrichtungen würden damit allerdings stark belastet und könnten sich deshalb gegen die neue Ausbildung entscheiden.

Im Johanniterhaus Genthin-Wald ist noch eine Stelle frei

Im Johanniterhaus Genthin-Wald konnte bislang eine Ausbildungsstelle noch nicht besetzt werden. Positiv an der neuen Ausbildungsform findet Pflegedienstleiterin Irene Schlüter jedoch, dass die Auszubildenden mit den Modulen alle Fachbereiche – darunter auch die Altenpflege – kennenlernen. So gibt es einige, die sich aufgrund der praktischen Erfahrung für diesen Berufszweig entscheiden, die vielleicht sonst einen anderen Bereich gewählt hätten.

Hier kommt allerdings auch das Problem hinzu, dass es in Genthin gleich mehrere Altenheime gibt – der Wettbewerb um die Bewerber ist groß. Bei den Johannitern setzt man bei der Nachwuchsgewinnung verstärkt auf die neuen Medien wie Facebook und Instagram, um gezielt junge Leute anzusprechen und für den Pflegeberuf zu interessieren.