Die Absolventen des Roland-Gymnasiums in Burg haben ihre Abi-Zeugnisse erhalten. Ihre Eltern wurden dabei nostaglisch und erzählten von der eigenen Schulzeit. Auch Landrat Steffen Burchhardt plauderte aus dem Nähkästchen.

Zeugnisübergabe am Roland-Gymnasium

Burg. - Für Henriette und Maik Mory ist es ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit. 2000 haben sie ihr Abitur am Roland-Gymnasium in Burg gemacht. Nun hat ihr ältestes Kind von dreien das Abiturzeugnis überreicht bekommen.