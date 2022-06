Die Störche „Annalena“ und „Robert“ verlassen den Loburger Storchenhof nach Süden

Acht Adebare wurden am Dienstag bei Loburg ausgewildert. Wenn sie sich gestärkt haben, treten sie ihren Weg in den Süden an. Altstörchin „Sonja“ wird per Mini-Sender regelmäßig Urlaubsgrüße nach Loburg schicken.

Loburg - Für zwei Störche hatte die scheidende Landesministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Claudia Dalbert (Grüne), bereits die Patenschaft übernommen, am 17. August 2021 kam eine dritte hinzu. Das Recht, dem Patenstorch einen Namen geben zu dürfen, verhalf Patenstorch Nr. 1 zum Namen von Claudia Dalberts Mutter, Nummer 2. erhielt den Vornamen der Patenministerin selbst. Nun also Nummer 3: Diese Storchendame erhielt den Namen „Annalena“. „Der Name ist ja gerade in aller Munde“, so die Ministerin schmunzelnd mit Blick auf die aktuelle Kanzlerkandidatin der Grünen.