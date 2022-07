Diebe bringen Unfallrettung der Feuerwehr Möser in Gefahr

Die für technische Hilfeleistungen so wichtige Ausrüstung der Ortsfeuerwehr Möser ist zum großen Teil gestohlen worden.

Möser - Wer bei Facebook einen Beitrag postet, der kann angeben, wie er sich fühlt. Die Ortsfeuerwehr Möser zeigt sich hier in ihrem aktuellsten Post „zornig“. Denn in das Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße ist eingebrochen worden.