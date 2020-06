Solche Solarplatten wurden aus einer Anlage in Körbelitz gestohlen. Symbolbild: Rainer Sturm/pixelio.de

Bei Körbelitz im Jerichower Land sind Solarmodule aus einer eingezäunten Anlage geklaut worden.

Körbelitz (vs) l In Körbelitz im Jerichower Land haben unbekannte Täter 187 Solarmodule gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Diebstahl am Dienstagmorgen. Die Täter schnitten den Zaun des Geländes auf, transportieren die Module nach draußen und verschwanden damit.

Die Tat muss im Zeitraum zwischen dem 8. Juni, 16 Uhr, und dem 9. Juni, 10.25 Uhr, begangen worden sein. Hinweise zu Auffälligkeiten im Burgenser Weg nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/9200 entgegen.