Aus einer Lagerhalle auf einer Tierzuchtanlage in Drewitz haben Diebe mehr als 300 Säcke Futtermittel gestohlen.

Möckern (vs) l Diebe haben am Montagmorgen in Drewitz aus der Lagerhalle eines Ferkelproduktionsgeländes gelagertes Futtermittel für die Tiere gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurden insgesamt 333 Säcke verschiedener Maissaaten gestohlen.

Den Schaden schätzen die Beamten auf 30.000 Euro.