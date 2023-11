Es geht los: In der Diskothek Big Ben in der Bahnhofstraße in Burg bei Magdeburg sollen Nachtschwärmer wieder auf ihre Kosten kommen. Am Sonnabend, 4. November, steigt die erste Party. Warum sich Betreiber Enrico Peters mächtig freut.

Burg - Die lange Wartezeit soll sich für alle, die in Burg wieder die Tanzfläche rocken und Spaß bis in den Morgen haben wollen, gelohnt haben. „Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, damit an den Wochenenden wieder was los ist und gute Stimmung herrscht“, sagt Enrico Peters.

Der Burger betreibt jetzt mit seinem Sohn das legendäre Big Ben in der Bahnhofstraße, hat eine Fläche von rund 200 Quadratmetern angemietet, und hofft zur Premiere auf tolle Stunden und möglichst viele Nachtschwärmer aus der Stadt und der Umgebung. Dazu wurde in den vergangenen Tagen noch einmal die Technik abgestimmt und auch für ein paar Minuten aufgelegt.

Nur noch wenige Diskotheken im Jerichower Land

Peters, ohnehin seit Jahren DJ und in der Szene gut vernetzt, weiß, worauf die Altersklassen stehen und was in der jeweiligen Zeitspanne ankommt. „Auch an Getränke und Snacks wurde natürlich gedacht. Insgesamt ist unser Team startklar.“ Jeden Sonnabend ab 22 Uhr soll nun wieder die Post abgehen. „Natürlich friedlich und ohne Stress“, sagt der Betreiber. „Anders läuft es hier nicht.“ Auch Türsteher sind mit von der Partie.

Peters will mit dem Big Ben wieder auf eine Nische aufmerksam machen, denn die Zahl der Diskotheken ist im Landkreis zurückgegangen. In Genthin lädt noch die bekannte „Eisenbahn“ zu Partyabenden ein.