Konsum in Gefahr Dorfladen blickt in bange Zukunft

Seit Januar 2022 betreibt Franziska Ressel den Dorfladen in Leitzkau. Bisher lief es gut. Bald gibt es aber keine Möglichkeit mehr, in Leitzkau Bargeld abzuheben – daher blickt sie mit Sorge in die Zukunft.