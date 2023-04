Der Regen tut gut: Nachdem der Dorfteich in Detershagen bei Burg zu vertrocknen drohte, ist er nun wieder bis zur Uferkante mit Wasser gefüllt. Das freut die Einwohner.

Dorfteich in Detershagen bei Burg nach Regen wieder mit Wasser gefüllt

Mario Endert am Dorfteich von Detershagen, der wieder mit Wasser gefüllt ist.

Detershagen - Der Regen der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt: Der idyllisch gelegene Dorfteich in Detershagen ist bis zur Uferkante mit Wasser gefüllt und fließt in die Beeke ab. Darüber freut sich auch Gemeindearbeiter Mario Endert, der das Gewässer täglich mitkontrolliert. „Jetzt haben wir wieder den ursprünglichen Zustand“, sagt er. Immerhin war der Teich noch vor Monaten nahezu ausgetrocknet, nachdem über einen längeren Zeitraum kein Tropfen Wasser vom Himmel fiel und auch der Grundwasserspiegel deutlich gesunken war. Das beunruhigte viele Einwohner, denn die Fische kämpften seinerzeit täglich ums Überleben. Und die Einleitung von Wasser sorgte noch für Behörden-Zwist. „Jetzt hoffen wir, dass es auch im Frühjahr und Sommer wieder regelmäßig regnet“, sagt der Gemeindearbeiter. Denn der kleine See ist ein beliebter Mittelpunkt im Ort. Foto: Mario Kraus