Wandern während der Corona-Zeit Dornburgs Wegewart Steffen Grafe plant für 2022 erste Denkmal-Radtour rund um's und auf dem Pretziener Wehr

Wegewart Steffen Grafe ist der Mann in Gommern, wenn es um Wandern und Radtouren geht. Er kennt die Wege, Routen und Pfade in der Einheitsgemeinde wie kein Zweiter. Thomas Schäfer traf den 58-jährigen Wahl-Dornburger und sprach mit ihm über Wandern in Zeiten von Corona und das neu erwachte Interesse an der Heimat.