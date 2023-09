Seit Donnerstag sterben die Fische im Parchauer See an Sauerstoffmangel. Der Fischereiverein unternahm mehrere Rettungsversuche und wirbt um Spenden für eine Lösung.

Drama am Parchauer See bei Magdeburg: Fischsterben geht weiter

Parchau - Die Lage am Parchauer See wird immer dramatischer, seit am Donnerstag das Fischsterben begann. Noch immer bergen die Mitglieder des Fischereivereins Parchau/Ihleburg tote Fische aus dem See und sogar einige Wasservögel seien verendet. Rund sechs Tonnen wurden bereits entsorgt, wie der Vorsitzende des Vereins, Norman Becker, berichtet.