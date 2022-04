Wolfkompetenzzentrum Iden soll Klarheit bringen Drei gerissene Schafe mitten in Lübars: Besitzer ist überzeugt, dass es der Wolf gewesen sein muss

In einem Gatter in Lübars sind am vergangenen Donnerstagmorgen drei gerissene Schafe festgestellt worden. Ein weiteres Schaf wurde schwer, ein zweites leichter verletzt aufgefunden. An den Tieren wurden Bisswunden am Hals festgestellt. Die Tiere gehören der Familie von Jens Hotopp.