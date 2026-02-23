weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Für Landtagswahl nominiert: Drei grüne Frauen aus dem Jerichower Land kämpfen um Wählerstimmen

Der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen hat die Direktkandidaten für die Landtagswahl am 6. September nominiert. Drei Frauen kämpfen um Wählerstimmen.

Von Thomas Pusch 23.02.2026, 11:25
Friederike Larek kandidiert im Wahlkreis 6 (Burg-Möckern-Möser-Biederitz).
Friederike Larek kandidiert im Wahlkreis 6 (Burg-Möckern-Möser-Biederitz). Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Burg. - Der Kreisverband Jerichower Land von Bündnis 90/Die Grünen geht mit drei Frauen in den Landtagswahlkampf. Direktkandidatin für den Wahlkreis 6 (Burg-Möser-Möckern-Biederitz) ist Friederike Larek, im Wahlkreis 23 (Gommern-Zerbst) wirbt Luise Globig um Wählerstimmen. Außerdem steht Darlin Höckendorff auf Listenplatz 13.