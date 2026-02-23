Der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen hat die Direktkandidaten für die Landtagswahl am 6. September nominiert. Drei Frauen kämpfen um Wählerstimmen.

Drei grüne Frauen aus dem Jerichower Land kämpfen um Wählerstimmen

Burg. - Der Kreisverband Jerichower Land von Bündnis 90/Die Grünen geht mit drei Frauen in den Landtagswahlkampf. Direktkandidatin für den Wahlkreis 6 (Burg-Möser-Möckern-Biederitz) ist Friederike Larek, im Wahlkreis 23 (Gommern-Zerbst) wirbt Luise Globig um Wählerstimmen. Außerdem steht Darlin Höckendorff auf Listenplatz 13.