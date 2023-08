Die Volksstimme lädt die drei Bewerber um das Bürgermeisteramt zur Diskussion in die Kombüse in Gerwisch.

Welche Fragen möchten Sie den drei Bewerbern um das Amt des Biederitzer Bürgermeisters gern stellen? Am Montagabend gibt es beim Wahlforum der Volksstimme dazu die Gelegenheit.

Amtsinhaber Kay Gericke (SPD) und seine beiden Herausforderer Ina Möbius (CDU) und Timm Kausmann (parteilos) wollen Rede und Antwort stehen.

Das Wahlforum findet in der Kombüse unterm Leuchtturm in Gerwisch statt und wird von Volksstimme-Redakteur Mario Kraus moderiert. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Das Wahlforum findet im Veranstaltungszelt der Kombüse statt. Die Kombüse befindet sich am Ende der August-Bebel-Straße.

Am Donnerstag, 7. September, bietet zudem die Gemeinde Biederitz eine Vorstellung der Kandidaten an. Diese findet um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Biederitz statt.

Der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Biederitz wird am Sonntag, 17. September, gewählt. 7271 Einwohner sind wahlberechtigt. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, wird diese am 8. Oktober durchgeführt. Briefwahlunterlagen werden ab 4. September versendet. Ab dann ist die Briefwahl auch direkt im Rathaus in Biederitz möglich. Dazu wird eine Wahlkabine aufgestellt. Die Briefwahlunterlagen können über die Wahlbenachrichtigung beantragt werden, die jeden Wahlberechtigten inzwischen erreicht haben sollte.