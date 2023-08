Der Neubau des Biederitzer Rathauses: Zur Bürgermeisterwahl am 17. September entscheiden die Wähler, wer ab Januar an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht.

Biederitz - Drei Kandidaten treten am 17. September zur Bürgermeisterwahl in Biederitz an. Die Zulässigkeit ihrer Bewerbungen wurde am Donnerstag durch den Wahlausschuss festgestellt, wie Gemeindewahlleiter Marco Gründel mitteilte.

Neben Amtsinhaber Kay Gericke (SPD) gehen Ina Möbius (CDU) und Timm Kausmann (Einzelbewerber) ins Rennen.

Der Biederitzer Kay Gericke, 49, ist seit 2010 Bürgermeister der Einheitsgemeinde und bewirbt sich damit um seine dritte Amtszeit.

Die Gerwischerin Ina Möbius, 42, gehört seit 2019 dem Biederitzer Gemeinderat an und ist Vorsitzende der CDU-Fraktion. Außerdem ist sie Mitglied des Ortschaftsrates in Gerwisch.

Bei dem Einzelbewerber Timm Kausmann, 40, handelt es sich um einen Pädagogen aus Biederitz.

Während Gericke als Kandidat der SPD und Möbius als Kandidatin der CDU frühzeitig ihre Bewerbungen öffentlich gemacht hatten, war der dritte Bewerber, der die Unterlagen abgefordert hatte, im Vorfeld der Entscheidung des Wahlausschusses namentlich noch nicht bekannt gewesen.

Briefwahl ab 4. September möglich

In den nächsten Tagen werden die Namen der drei Kandidaten im Amtsblatt des Jerichower Landes veröffentlicht. Danach können die Wahlzettel gedruckt werden.

Bis zum 27. August sollten alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungskarten im Briefkasten haben. Wer keine Karte erhält, aber seiner Auffassung nach wahlberechtigt sein sollte, meldet sich im Einwohnermeldeamt des Biederitzer Rathauses, damit der Sachverhalt geklärt werden kann.

Öffentliche Vorstellung der Kandidaten

Ab 4. September werden die Briefwahlunterlagen verschickt. Wer die Briefwahl nutzen möchte, fordert die Unterlagen an. Das geht über den QR-Code auf den Wahlbenachrichtigungskarten, online auf der Internetseite der Gemeinde oder wie gehabt schriftlich. Wer möchte, kann seine Briefwahl gleich im Rathaus durchführen. Dazu steht ab 4. September eine Wahlkabine bereit.

Am Donnerstag, 7. September, bietet die Gemeinde um 18 Uhr den Kandidaten die Gelegenheit, sich in der Mehrzweckhalle Biederitz öffentlich vorzustellen. Auch die Volksstimme wird verschiedene Formate zur Vorstellung der Bewerber nutzen.

Am Wahltag, 17. September, öffnet von 8 bis 18 Uhr ein Wahllokal in jeder Ortschaft. Sollte es zur Stichwahl kommen, findet diese am 8. Oktober statt.