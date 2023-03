Zahlen zeigen, dass die Ortswehr in Ihleburg hohe Akzeptanz genießt. Wie sich die Mitgliederzahlen entwickelt haben und was der Bürgermeister zum Gerätehaus sagte.

Ihleburg - „Dafür, dass es die Ortschaft mit der niedrigsten Einwohnerzahl der Stadt Burg ist, ist es beachtlich, dass es so viel Interesse für die Feuerwehr gibt“, bringt es Edwina Treulieb von der Ihleburger Feuerwehr auf den Punkt, mit Blick auf die Zahlen, die bei der Jahreshauptversammlung der Ihleburger Feuerwehr aufgezeigt werden konnten.

Und von denen hatte Wehrleiter Renè Endert einige im Gepäck, vor allem was die Mitglieder der Wehr betrifft: Derzeit befinden sich 15 Kameraden im aktiven Dienst, fünf Mitglieder sind von der Jugendfeuerwehr in die Erwachsene Wehr gewechselt und befinden sich momentan in der Ausbildung zum Truppmann, des Weiteren haben laut Endert drei neue Kameraden den Weg zur Feuerwehr gefunden und befinden sich ebenfalls in der Ausbildung zum Truppmann. Ein Mitglied ist in der Altersabteilung und die Jugendfeuerwehr zählt elf Mitglieder.

„Das zeigt, dass die Wehr ein wichtiger Teil des Ortes ist“, fasst Edwina Treulieb zusammen.

Neues Gerätehaus ist immer noch großes Thema

Sie als Jugendfeuerwehrwartin der Ihleburger Feuerwehr, ließ - wie Wehrleiter Endert – ebenfalls das Jahr Revue passieren. Und da gab es eine ganze Menge zu berichten, beispielsweise über das Sommerfest der Kindertagesstätte und das Fest des Schützenvereins, aber auch die eigene Halloween-Party im Gerätehaus, die für das gesamte Dorf veranstaltet wird, konnte im vergangenen Jahr wieder durchgeführt werden. Im Anschluss ließ es sich auch der Bürgermeister Philipp Stark nicht nehmen, ein paar Worte an die Kameraden zu richten und bedankte sich für den Einsatz im letzten Jahr.

Wie schon in den Jahren zuvor, ist auch in 2023 wieder das Thema neues Gerätehaus auf der Tagesordnung der Ihleburger Wehr. Da die Kameraden mittlerweile sehr enttäuscht sind, und das Gefühl haben, dass sie niemand ernst nimmt, versuchte der Bürgermeister sein Bestes und betonte, dass es ihm nicht egal sei und er selbstverständlich alles in Erwägung zieht, damit dieses Projekt umgesetzt werden kann.Maik Friedrich, Stadtwehrleiter Burg bedankt sich ebenfalls bei den Kameraden und auch bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie alle trotz der Pandemie „bei der Stange“ geblieben sind. „Ein Zeichen, dass sie voll und ganz hinter ihrem Ehrenamt stehen“, lobte er.