Drei Tage Spaß in Gommern

Nach Rock am Rathaus und Jurkenmarkt gab es das zweite Party-Wochenende in Folge.

Auf dem Sunny Beach ging es heiß her und hoch hinauf. Das Fahrgeschäft war eher etwas für die hartgesottenen Rummel-Gäste mit einem stabilen Magen. Doch auch alle anderen kamen bei vielen weiteren Attraktionen voll auf ihre Kosten.

Gommern - Entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten hielt sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein diesmal bei seiner Eröffnungsrede extrem kurz. Er sprach direkt die Kinder an: „Ich hoffe, dass ihr das Wochenende genießen werdet - denn ihr habt es in den letzten anderthalb Jahren nicht leicht gehabt. Vielen Dank an die Familie Becker, die diesen Rummel bereits das sechste Mal auf dem Platz des Friedens ausrichtet.“