Dreiste Diebe: Einbrecher stehlen Einsatzwerkzeuge der Feuerwehr Burg

Burg. Der Schreck war bei der Freiwilligen Feuerwehr Burg. In der Nacht hatten sich Einbrecher im Gerätehaus an der Brüderstraße zu schaffen gemacht. Sie konnten sich sicher sein, dass ihnen niemand in die Quere kommen würde, sollten nicht Feuerwehrleute zu einem Einsatz ausrücken müssen. Doch die Sirene blieb still. Und so packten die Langfinger kräftig zu.

Sie durchsuchten die Fahrzeuge und stahlen unter anderem den gesamten Rettungssatz vom Vorausrüstwagen. Die akkubetriebenen Rettungsgeräte wie Schere, Spreizer und Zylinder wurden mitsamt den Akkus und den dazugehörigen Ladegeräten vom Fahrzeug entwendet. Auch vom Tanklöschfahrzeug wurden Ausrüstungsgegenstände gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. „Der finanzielle Wert der gestohlenen Geräte trifft uns als Freiwillige Feuerwehr hart. Was uns jedoch viel mehr trifft ist die Dreistigkeit!“, heißt es in einem Beitrag auf der Facebook-Seite der Wehr.

Wichtigstes Fahrzeug für Unfälle fällt aus

„Ohne es zu wissen, waren wir gar nicht einsatzbereit“, sagte Ortswehrleiter Jens Wiedemann im Gespräch mit der Volksstimme. Die Türen des Vorausrüstwagens, einem wendigen Jeep, seien wieder ordentlich verschlossen gewesen, von außen nicht zu erkennen, dass sein Innenleben geplündert worden war. Der Jeep ist wichtigstes Einsatzfahrzeug bei Verkehrsunfällen. Durch die kleine Besetzung von drei Mann sei er schnell einsatzbereit, durch die geringe Größe komme er auch gut an Staus vorbei. „Mit ihm haben wir eine Ausrückezeit von drei Minuten, das ist mit den größeren Fahrzeugen, auf denen neun Einsatzkräfte sitzen, nicht zu schaffen“, erklärte Wiedemann. Der Jeep ist für unbestimmte Zeit nicht einsatzbereit. „Dieses trifft nicht nur uns, sondern auch jedes Unfallopfer, welches auf unsere Hilfe angewiesen ist! Wir sind zutiefst schockiert, entsetzt und auch wütend, dass wir diese Zeilen hier verfassen müssen!“, heißt es auf Facebook.

Und nur bedingt einsatzbereit war die Burger Wehr noch am Vormittag nach dem Einbruch, denn schließlich stand erst einmal eine Bestandsaufnahme an. Jedes einzelne Fahrzeug wurde überprüft, kontrolliert, ob die Ausrüstung komplett vorhanden ist, was beschädigt wurde. „Das Problem ist, dass die Herstellerfirma signalisiert hat, eine Neubeschaffung würde etwa zwölf Wochen dauern“, so der Ortswehrleiter. Mit Leihgeräten soll eine kurzfristige Lösung gefunden werden.

Ausrüstung kann beim Einbruch helfen

Dass in Gerätehäuser eingebrochen wird, ist in Feuerwehrkreisen kein unbekanntes Phänomen. „Davon liest man immer wieder“, sagte Wiedemann. Nachts seien sie nicht besetzt, es werde hochwertige Technik erwartet und außerdem könnten die Geräte, die helfen ein Unfallauto aufzubekommen, auch bei einem Einbruch nützlich sein.

Zumindest im Jerichower Land sind Einbrüche dieser Art bei weitem nicht an der Tagesordnung. „So etwas ist mir nicht bekannt“, sagte Polizeisprecher Christian Sewina. Höchstens sei es mal zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein Einbruch in dieser Größenordnung sei hingegen neu. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Burg unter 03921/9200 zu wenden.

Die Nachricht vom Einbruch in die Burger Feuerwehr und dem Diebstahl wichtiger Rettungsgeräte in Höhe von 60.000 Euro schockierte auch den Burger Stadtrat am Donnerstagabend. „Mit dem Diebstahl der lebensnotwendigen Geräte wurde in Kauf genommen, dass die Wehr nicht hundertprozentig einsatzbereit ist“, sagte Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD). „Wir hoffen, dass der Fall möglichst bald aufgeklärt wird.“ Die Höhe des Sachschadens als Folge des Vandalismus im Gebäude sei noch nicht bekannt. Die Summe werde laut Rehbaum gemeinsam mit der Feuerwehr ermittelt.