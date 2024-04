Der Heimatverein Gommern bringt Frühblüher in die Erde - mit ehrenamtlicher Arbeit und Spenden. Bei der Blühpracht an der Magdeburger Straße kriegen nun aber erste Leute lange Finger.

Dreister Blumen-Klau in Gommern

Frühblüher an der B 264a

Blumenklau an Magdeburger Straße in Gommern

Gommern - „Ja, das habe ich auch schon gehört. Schön ist es nicht. Es steckt viel Arbeit darin“, sagt Karin Gust und ist etwas angesäuert. Sie ist die Vorsitzende des Gommeraner Heimatvereins, der im Herbst des vergangenen Jahres unzählige Frühblüher auf den Grünstreifen an der Magdeburger Straße in die Erde gebracht hat. Das Ziel, Gommern bunter zu machen, ist dabei eindrucksvoll gelungen.

Schon seit Wochen zieren etliche Frühblüher, Narzissen und nun auch Tulpen den Straßenrand – eine wahre Blütenpracht. Einige Zeitgenossen scheinen die Blumen jedoch so schön zu finden, dass ihnen das reine Anschauen nicht zu reichen scheint und sie sich daran bedienen. Viele der Narzissen und Tulpen sind nicht nur abgeschnitten worden, sondern es wurde auch nicht davor zurückgeschreckt, sie komplett samt Zwiebeln auszugraben.

Auch in anderen Städten werden Blumen aus öffentlichen Beeten gestohlen

Besonders ärgerlich, wenn man sieht, dass die Blumenzwiebeln mit Spenden gekauft und mit viel Einsatz von Ehrenamtlichen in die Erde gebracht wurden.

Aber nicht nur in Gommern scheintBlumenklau ein Thema zu sein. Schon in den vergangenen Jahren ist auch in anderen Städten zu lesen gewesen, dass Blumen(zwiebel)diebe unterwegs seien und Blumen aus öffentlichen Rabatten stehlen und somit das Schöne für alle, für sich ganz allein beanspruchen. Unter den Städten waren da zum Beispiel Klötze, Seehausen, Wernigerode oder Burg.

Was kann man dagegen tun? Nicht viel. Leider.