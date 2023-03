Durch einen kollabierten Schüler, wurde ein Drogenmisbrauchsfall am Europagymnasium Gommern bekannt. Wie man mit dem Fall jetzt umgeht.

Weil ein Schüler Cannabis konsumierte, kollabierte er. Wie man jetzt mit dem Fall in Gommern umgeht.

Gommern - Die gesamte Schulgemeinschaft, also Schüler, Lehrkräfte und Eltern, werden in die Aufarbeitung des Drogen-Vorfalls an der Europaschule Gymnasium Gommern (EGG) (Volksstimme berichtete ) einbezogen. Das teilte Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamtes Sachsen-Anhalt, auf Nachfrage der Volksstimme mit.