Drogen in Chipstüte versteckt: Schuss aus dem Fenster verrät Angeklagten

Prozess am amtsgericht burg

Einem jungen Mann aus Möckern ist wegen Drogenbesitzes und -handels am Amtsgericht in Burg gemacht worden.

Burg/Möckern. - Unerlaubter Besitz und der Handel von Drogen in insgesamt 30 Fällen lautet die Anklage, wegen derer sich ein 20-jähriger Drogendealer nun vor dem Burger Amtsgericht verantworten musste. Ein Schuss aus einer Waffe brachte ihn dorthin, wenn man so will.