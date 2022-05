Durch die Burger Innenstadt soll eine Fahrradstraße führen

Burg - Mehr Raum für Fahrradfahrer und Fußgänger, etwas weniger Autoverkehr. Dieses Ziel hat sich die Stadtverwaltung auf die Fahne geschrieben. Auch aus ökologischen Gründen. Jetzt soll ein Anfang gemacht werden – mit der Grünstraße. Die soll in den kommenden beiden Jahren zwischen Blumenthaler Straße und Franzosenstraße grundhaft saniert werden. Und da Wasserverband und Stadtwerke ihr Leitungssystem ohnehin dringend erneuern müssen und in den Startlöchern stehen, soll mit der Sanierung gleich „etwas Neues und Zukunftsträchtiges“ geschaffen werden, wie Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) sagt. Neben zwei „normalen“ Ausbauvarianten hat es eine dritte in sich: Sie soll den Fahrradfahrern, die in Ost- und Westrichtung fahren können, künftig Vorrang geben. Der Autofahrer muss sich auf der Einbahnstraße anpassen. Bislang ein Novum in Burg. Weil das so ist, erwartet auch die Stadtverwaltung zahlreiche Reaktionen, so Stark.