Durchfahrtsverbot auf Landesstraße 52 in Lostau wird ignoriert

Lostau - Jeden Tag müssen die Einwohner in Lostau beobachten, wie Auto- und Lkw-Fahrer durch ihren Ort fahren, obwohl die Durchfahrt hier eigentlich gesperrt ist. Bei Facebook zeigt ein privates Video, wie sich in diesen Tagen Lkw an Lkw reiht, um aus Richtung Körbelitzer Kreuzung kommend in den Ort hinein zu fahren.