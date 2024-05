Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser - In kaum einer anderen Kommune im Jerichower Land tobt der Wahlkampf so wie in der Einheitsgemeinde Möser. Wer durch die Gartenstadt fährt, entdeckt fast an jeder Kreuzung größere Plakate und Banner, auf denen die Parteien und Wählergruppen um die Stimmen der Bürger bei der Kommunalwahl am 9. Juni werben.