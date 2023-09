Einmal pro Woche nimmt der Redakteur das Geschehen in der Region Möckern (Jerichower Land) unter die Lupe. Welche Rolle dabei die A2 und E-Roller aus Paris spielen.

Foto: vs

Möckern - Unter der Überschrift „Aufgespießt“ lässt Redakteur Stephen Zechendorf regelmäßig das aktuelle Weltgeschehen sowie das Leben im Bereich von Möckern Revue passieren und stellt dabei erstaunliche Verbindungen her. Etwa von Paris, wo E-Roller verbannt werden. Warum die im Jerichower Land prima genutzt werden können.

Wie man es auch macht, es ist ja doch verkehrt. Wir schimpfen, wenn knapp hundert Meter Ehlebrücke nicht fertig werden wollen und deswegen keiner ungehindert durch den Ort fahren kann. Andererseits finden wir es auch alle doof, wenn wegen einer Sperrung der Autobahn – wer hätte gedacht, dass Lachgas uns mal so zum Trauern bringen würde – die ganze Welt durch den Ort rammelt, und unsereiner deswegen für die Autofahrt zum Supermarkt anderthalb Stunden benötigt. Der Wunsch nach verkehrsberuhigten Heimatorten liegt jedenfalls momentan in weiter Ferne.

Mitbestimmung ist in Möckern wie in Paris möglich

Dass die erste Lösung nicht immer auch die richtige ist, beweist dieser Tage die Stadt, in der sich bekanntlich alle mal gern haben können. Paris – die Stadt der Liebe – war im Jahr 2018 die erste Stadt, die Leih-Elektroroller im großen Stil zuließ. Man erhoffte sich davon weniger Verkehr. Auf den Straßen.

Jetzt aber wollen die Pariser den unaufhaltsamen Strom der Roller wegen zu vielen Unfällen, Rowdys und mit Rollern zugestellten Prachtstraßen wieder loswerden. Am 1. September wurden – zeitgleich mit dem Sommer – alle Leih-E-Roller aus der Stadt verdammt. 90 Prozent hatten dies zuvor befürwortet in einem Volksentscheid, an dem sich weniger als zehn Prozent aller Pariser beteiligt hatten. Vive la Demokratie!

Die Magdeburger Straße in Möckern ist nach dem heftigen Lkw-Unfall und der Sperrung der A2 ein Nadelöhr mit besonderem Schwierigkeitsgrad für Lkw-Fahrer. Foto: Stephen Zechendorf

Auch die Stadt Möckern lässt bekanntlich ihre Bürger derzeit mitbestimmen, wie es denn entwicklungstechnisch in unserer Durchheizgemeinde weitergehen soll. Nein, ich meine keine Abstimmung zu einer Ortsumgehung, sondern diese neue digitale Pinnwand auf der Stadt-Webseite, auf der jeder seinen Senf zum neuen „Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept“ (pssst… hey Sie, ich kenne da ’ne gute Abkürzung: IGEK!) abgeben könnte.

Bisher haben sich allerdings nicht einmal ein Prozent aller rund 13.000 Bürger der Stadt Möckern mit Daumen hoch oder runter im Rahmen diese Bürgerbeteiligung geäußert. Pariser Verhältnisse also.

Jeder Einwohner bekommt seine eigenen E-Roller

Übrigens: Die bislang in Paris stationierten 15.000 E-Roller sollen nun an Berlin abgegeben werden. Laut Navi des Lkws, der sich dieser Tage in meiner Straße festgefahren hatte, führt der Weg von Paris nach Berlin theoretisch über die Autobahn 2.

Es ist also davon auszugehen, dass auch die mit den ganzen Pariser Rollern beladenen Lkw dann durch unsere Dörfer und die Innenstädte von Loburg und Möckern werden fahren müssen.

Dann heißt es Kapern! Jeder Einwohner bekommt seinen eigenen E-Roller. Denn dann können wenigstens wir damit schnell durch unsere Orte düsen, wenn sich mal wieder alles staut.