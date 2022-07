Wächst am Bahndamm in Magdeburgerforth Echtes Johanniskraut ist wirksames Arzneimittel

Bei einem Bahndamm denkt man an Ödland und bei den dort anzutreffenden Pflanzen an Unkraut. Das sieht Carsten Müller, Mitglied des Traditionsvereins Kleinbahn des Kreises Jerichower I und von Beruf Apotheker, anders. Er zeigt, dass es an Bahndämmen spannende Pflanzen zu entdecken gibt, zum Beispiel das Echte Johhanniskraut.