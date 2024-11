28 neue verkäufer eingestellt Supermarkt der Superlative: So wird der neue Edeka Mitte in Burg aussehen

Edeka Mitte in Burg kaum wieder zuerkennen: Die größte Großbaustelle in der Innenstadt nimmt Gestalt an. Der Edeka wird vor Weihnachten eröffnet - mit 28 neuen Mitarbeitern. Aus dem einstigen DDR-Verkaufsmarkt entsteht ein Supermarkt der Superlative.