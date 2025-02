Wiederholt scheiterte Ausschreibung der ehemaligen Lernbehindertenschule „Johann Traugott Weise“ in Möckerns Kirchstraße an dem erforderlichen Wertgutachten. Nun wird ein neuer Versuch gestartet.

Ehemalige Schule in Möckern: Seit zehn Jahren Leerstand in Top-Lage

Die leerstehende LB-Schule in Möckern.

Möckern. - Es ist nicht das Schloss von Möckern, aber die Geschichte erinnert doch an das Märchen vom Dornröschenschlaf. Eine Immobilie in Toplage in der Ortschaft Möckern fristet seit Jahren schon ein tristes, lebloses Dasein und wartet auf den Prinzen, der sie wachküsst.