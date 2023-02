Eierdiebe auf frischer Tat ertappt wurden am Minishop Krug in Möser. Jetzt haben die Betreiber eine Botschaft für unehrliche Kunden.

Eierdiebe am Minishop Krug in Möser aufgepasst!

Eier aus mobiler Freilandhaltung können am Minishop Krug in der Möseraner Thälmannstraße erworben werden.

Möser - vs - Sie steht am Minishop Krug in der Thälmannstraße in Möser und versorgt die Einwohner mit frischen Eiern aus mobiler Freilandhaltung. In der kleine Hütte können Kunden auf Vertrauensbasis Eier kaufen. Vor Kurzem hätten sich die Betrugsfälle im kleinen Eierhäuschen vor dem Postshop gehäuft, teilte die Polizei mit.