Ein Kommentar für den Erhalt des gedruckten Abfallkalenders

Es klingt immer so einfach: Finden Sie online unter www usw. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein großer Freund des Papiers. Mit gar nicht so geringer Wahrscheinlichkeit haben Sie jetzt auch solches in der Hand, wenn Sie diesen Text lesen. Die kleine Broschüre rund ums Thema Abfall gehört für mich irgendwie zum Haushalt. Zugegeben, die kleinen Tonnen klebe ich mir nicht in den Kalender, allerlei Nützliches lässt sich in dem Heft aber dennoch finden. Dass der Abfallkalender auch für Abfall sorgt, ist natürlich richtig. Aber Papier hat schon eine sehr gute Recyclingquote, über 70 Prozent. Und so sorgt der Wegweiser indirekt auch dafür, dass Sie Texte wie diese weiterhin auf Papier lesen können.

