Burg - In der Schartauer Straße in Burg ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einbruch gekommen. Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilt, wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft gegen ein Uhr morgens die Scheibe eines Geschäfts mit stumpfer Gewalteinwirkung eingeschlagen.

Durch das dadurch entstandene Loch seien der oder die Täter in der Lage gewesen, Artikel aus der Auslage des Geschäftes zu entwenden. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Bereich.

Eingeschlagenes Fenster und Hakenkreuz an der Fassade

Während der Untersuchung vor Ort hätten die Polizisten zudem eine Sachbeschädigung an der Hausfassade festgestellt. Hier sei ein Hakenkreuz in die Fassade geritzt worden. Durch Beamte der Kriminalpolizei wurden vor Ort Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder verdächtige Aktivitäten in der Nähe der Schartauer Straße beobachtete haben. Hinweise nimmt die Polizei Burg unter der Telefonnummer 03921/19200 oder per E-Mail unter der Adresse levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.