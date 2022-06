Eine ausgiebige Radtour des Heimatvereins Gommern führt die Mitglieder zur Kirche St. Paulus in Menz

Menz - Als blankem Sandberg hat Fritz Schmiel den Menzer Kirchberg noch aus Kindertagen in Erinnerung. Nach Erledigung der Pflichten spielte er dort an vielen Nachmittagen gerne mit seinen Freunden. Der Bewuchs des Kirchberges war ein ums andere Mal in der Nachkriegszeit abgeholzt worden. Die Menschen brauchten das Feuerholz dringend. Indem die Hühner oder Ziegen von den Grundstücken nach hinten rausgelassen wurden, wuchs am Kirchberg so schnell auch nichts nach.