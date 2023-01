Eine kleine Figur aus dem Jahr 1929 aus Prödel bei Gommern gibt Rätsel auf

Das Foto aus dem Bildarchiv des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Halle/Saale zeigt unten die bei Prödel gefundene Figur. Die Scherben darüber wurden ebenfalls in Prödel entdeckt. Ganz oben handelt es sich um einen Pfriem aus Wahlitz. Die Abbildung vermittelt einen Eindruck, wie klein die Figur gewesen ist.

Prödel - Die Suche in den Museen in Halle und Magdeburg, wo sich der außergewöhnliche Fund aus Prödel in der Einheitsgemeinde Gommern (Jerichower Land) befindet, bringt einige Erkenntnisse mit sich. Im Mittelpunkt: die menschliche Figur aus Ton.