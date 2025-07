Einfach legendär: Warum der Volkspolizei-Wartburg auch in Burg ein echter Klassiker ist

Christoph Bölke aus Burg mit Tochter Frieda am Volkspolizei-Wartburg, Baujahr 1985. Der DDR-Oldtimer ist voll einsatzfähig und immer wieder gefragt.

Burg. - „Hier spricht die Volkspolizei...“ So könnte es noch aus den Lautsprechern tönen. Klar, die Ansage gibt’s schon lange nicht mehr, die typischen Dienstautos von damals aber noch immer. Auch in Burg. Ganz zur Freude von echten Fans solcher Modelle, die viel Herzblut, Können und oftmals auch Geld in die typischen DDR-Oldtimer stecken, die für viele aus dem Osten auch ein Stück Lebensgeschichte verkörpern. Nicht unbedingt, weil sie von der Polizei darin chauffiert wurden, vielmehr, weil die Autos einfach zum Alltag gehörten.